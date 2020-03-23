أول فنانة عربية مصابة بفيروس كورونا تعلن شفاءها من داخل الحجر الصحي





هند البحرينية ، فيديو لها من داخل الحجر عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، والأطباء يخبرونها ان نتيجة التحاليل تحولت من الأيجابية إلى السلبية، لتعلن بذلك شفائها من فيروس كورونا ومغادرتها للحجر الصحي. نشرت





يذكر أن كشفت الفنانة هند البحرينية ، عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من إسبانيا وتحديدًا من مدينة برشلونة، وقالت "شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية".





وأضافت أن اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل، وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن، وهي حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.