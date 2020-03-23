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منوعات

بعد تفشي كورونا.. رئيس وزراء اليابان: تأجيل أولمبياد طوكيو أمر محتمل

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:30 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
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أماني إبراهيم
ألمح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، إلى احتمالية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستدرس مختلف الخطط التشغيلية خلال تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) كوباء عالمي.

ووفقا لصحيفة اليابان تاميز، قال رئيس الوزراء إنه قد يكون من المستحيل عقد الأولمبياد في موعدها، وهذا يأتي بعدما أعلن في وقت سابق عن إصراره لتنظيم الأولمبياد بشكل كامل في موعدها خلال إحدى الجلسات البرلمانية.


وتابع أنه من الصعب إجراء المباريات في ظل تفشي كورونا خوفا على الرياضيين، مضيفا أن اللجنة الأولمبية الدولية ستتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن، وأنه نقل آراءه حول مصير الأولمبياد إلى رئيس ألعاب طوكيو يوشيرو موري، مساء أمس الأحد، الذي ناقش القضية مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وكانت قد أقرت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الأحد، رسميًا بإمكانية تأجيل الحدث الذي يتم عقده كل أربع سنوات، قائلة إنها ستدرس سيناريوهات مختلفة سيتم الانتهاء منها في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة، مشيرة إلى احتمالية إقامتها في معدها في 24 يوليو 2020.
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