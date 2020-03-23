اندلاع حريق هائل في كنيسة مكسيكية.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح اندلاع حريق هائل في إحدى الكنائس بمكسيكو سيتي، مما أدى إلى إجلاء 300 شخص يعيشون بالقرب من الكنيسة.

وكشف الفيديو أن الكنيسة خضعت للترميم واندلع الحريق فيها بسبب سوء التعامل مع العزل المائي.

وفى سياق أخر فقد ظهرت مؤخرًا بقايا كنيسة فى المكسيك يصل إلى 400 عام، ظلت طوالها تحت المياه فى ولاية "تشياباس" جنوب المكسيك، وبفعل الجفاف انخفض منسوب المياه بنسبة 82 قدم، ليظهر مجددًا الهيكل القديم للكنيسة على السطح للمرة الأولى منذ سنوات.



،حتى انخفض منسوب المياه فى عام 2002، ليتمكن الزوار من استكشاف أنقاضها من الداخل.

وبنيت الكنيسة من قبل الغزاة الأسبان بارتفاع بلغ 30 قدم، وبطول 183 قدم، وعرض 42 قدم، واختفت الكنيسة عن الأنظار عندما غمرت المياه المنطقة بالكامل من قبل الحكومة في عام 1966، لبناء خزان "نيزالكويوتل"، ولم تظهر الكنيسة منذ بدء بناء الخزان سوى مرتين.