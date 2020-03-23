AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: إجمالي الوفيات بفيروس كورونا 14 حالة حتى الآن.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:57 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الدولة المصرية تقوم باتخاذ إجراءات كثيرة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن وزارة الصحة المصرية تسير على إرشادات منظمة الصحة العالمية.


وأضافت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامجة "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالات الجديدة وصلت أمس لـ 33 حالة، بينما يبلغ عدد الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية 74.


وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، أن الوفيات الجديدة 4 وعدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 56، وإجمالي الوفيات حتى الآن وصلوا لـ14، وإجمالي أعداد المصابين 327 حالة.


وأشارت الإعلامية رشا مجدي إلى أن الوضع يجعلنا نأخذ حظرا أكثر من الماضي، والجميع عليهم الالتزم فى البيت.


ولفتت الإعلامية رشا مجدي إلى أن الدولة تقوم بعمل حزمة إجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

شوارع وسط البلد شبه خاوية ضمن إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.. فيديووصور

منى زكى تعلن عن دعمها لـ 80 أسرة من أجل محاربة فيروس كورونا.. شاهد

لحظة تعقيم أتوبيسات النقل العام بموقف عبدالمنعم رياض .. فيديو

الصحة: وفاة 8 حالات بفيروس كورونا وإصابة 285 .. صور

أحدث إحصائية.. الصحة: 10 حالات وفاة بـ فيروس كورونا و294 مصابًا.. صور

ترشيحاتنا

أخبار الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين .. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. وقف تصوير مسلسلات رمضان

حبيبة فين؟..طفلة تدفع حياتها ثمنا لوحشية والدها .. والمتهم : كنت بأدبها

حقيقة إصابة عامل في غزل المحلة بـ كورونا.. رئيس الشركة يرد

كورونا يصل إلى قصر ملكة بريطانيا.. إصابة عامل بكورونا قبل مغادرة إليزابيث للقصر

الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا

دعاء الرسول في الصباح.. ٩ أدوية ربانية تكفيك هموم الدنيا والآخرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل