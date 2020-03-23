رشا مجدي: إجمالي الوفيات بفيروس كورونا 14 حالة حتى الآن.. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الدولة المصرية تقوم باتخاذ إجراءات كثيرة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن وزارة الصحة المصرية تسير على إرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامجة "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالات الجديدة وصلت أمس لـ 33 حالة، بينما يبلغ عدد الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية 74.





وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، أن الوفيات الجديدة 4 وعدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 56، وإجمالي الوفيات حتى الآن وصلوا لـ14، وإجمالي أعداد المصابين 327 حالة.





وأشارت الإعلامية رشا مجدي إلى أن الوضع يجعلنا نأخذ حظرا أكثر من الماضي، والجميع عليهم الالتزم فى البيت.





ولفتت الإعلامية رشا مجدي إلى أن الدولة تقوم بعمل حزمة إجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.