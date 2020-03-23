القوى العاملة تخصص موقعًا إلكترونيًا لتسجيل بياناتها.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

بوابة الأهرام

لحماية العمالة غير المنتظمة.. القوى العاملة تخصص موقعًا إلكترونيًا لتسجيل بياناتها.





الوطن

رئيس البورصة عن تخصيص السيسي 20 مليار جنيه : حدث جلل فى الاقتصاد المصري.

مستقبل وطن

بدون زعل نوبة صحيان.. مقال للكاتب أحمد ناصف.

الشروق

وزير التعليم: امتحانات التابلت التجريبية للصفين الأول و الثانى الثانوى 5 أبريل المقبل من المنزل.

صدى البلد

وزير قطاع الأعمال: نحاول تخفيف كثافة العمال فى المصانع.

المصري اليوم

وزيرة التضامن : 27.6 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمس.. والتطبيق خلال أسابيع.