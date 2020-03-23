محافظ أسوان يلتقي شابين ابتكرا جهازا للتعقيم من كورونا ذاتيًا

قال المهندس طه تقي، أحد منفذي جهاز للتعقيم من كورونا ذاتيا، إن التعقيم الدارج لتعقيم الحوائط و السراير و الارضيات هى تعقيم بالرش بينما جهاز التعقيم الذاتى يعمل في قطاع الأجهزة الطبية .





واضاف المهندس طه تقى، خلال حوار له عبر الهاتف ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية dmc ، أن فكرة تنفيذ جهاز التعقيم الذاتى جاءت حتى يكون هناك آلية للتعقيم بصورة سريعة.





وأشار أحد منفذي جهاز للتعقيم من كورونا ذاتيا، إلى أن هذا الجهاز يشبه أحواض التعقيم في المستشفيات، لافتًا الى انه يقوم بتعقيم اليدين وغسلها دون لمس اي شيء.





وتابع أحد منفذي جهاز للتعقيم من كورونا ذاتيا، أن مكونات الجهاز بسيطة جدا، وهي حوض، و خزان للصرف ، ومكان للمطهرات.





وأكد أحد منفذي جهاز للتعقيم من كورونا ذاتيا، أنهم التقوا بمحافظ أسوان، وأعجب به، ووجه بتوزيع 4 أجهزة منه في أماكن التجمعات مثل البنوك بالمحافظة، لافتا إلى أن سعر الجهاز 1200 جنيه، ويكفي لتعقيم 120 إلى 170 شخصا يوميا.