أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1238 مصابا، بينهم 24 بحالة خطيرة، و24 مصابا حالتهم متوسطة.









وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن شخصا، لقي حتفه نتيجة الفيروس ، ويبلغ من العمر 88 عامًا، وقد تعافى حتى الآن 37 شخصًا.









يأتي ذلك مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعات لمناقشة إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على الجمهور بينما قال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان اليوم إن الحكومة تعتزم تشديد القيود.







