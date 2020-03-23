بدعم من قرارات السيسي.. البورصة تربح 23.7 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 23.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 548.052 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.31% ليصل إلى مستوى 10365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.41% ليصل إلى مستوى 1312 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.52% ليصل إلى مستوى 11491 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.22% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليصل مستوى 900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.8% ليصل إلى مستوى 1016 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 581 نقطة.