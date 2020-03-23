بدعم من قرارات السيسي.. البورصة تربح 23.7 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.31% ليصل إلى مستوى 10365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.41% ليصل إلى مستوى 1312 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.52% ليصل إلى مستوى 11491 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.22% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليصل مستوى 900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.8% ليصل إلى مستوى 1016 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 581 نقطة.