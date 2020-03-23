لمواجهة كورونا.. الهند تعلن إغلاق تام للمدن وتتوعد بالسجن والغرامة لمنتهكي حالة الطوارئ الصحية.. صور

أغلقت السلطات الهندية اليوم، الاثنين، العاصمة الهندية نيودلهي ومدنا أخرى في البلاد إغلاقا تاما؛ في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.





ووفقا لوكالة "ANI" الهندية الرسمية، بدت محطة سكة حديد دلهي القديمة وكأنها مهجورة حيث ألغت السكك الحديدية الهندية جميع قطارات الركاب حتى 31 مارس، نظرا لفيروس كورونا.





وقد فرضت الحكومة الهندية إغلاقا على مستوى البلاد للحد من انتشار "كوفيد-19". حتى أن السلطات أصدرت توجيهات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بموجب قانون الأوبئة لعام 1897.





وأطلقت في العاصمة الوطنية دلهي عملية مراقبة واسعة النطاق لـ 35000 مواطن عائد من الخارج.





وقد تم توجيه السلطات على مستوى المقاطعة لضمان بقاء جميع الأشخاص المذكورين أعلاه تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما على الأقل.





ونص الأمر الصادر عن حكومة دلهي على أن: "أي شخص يتبين أنه يخالف التوجيهات المذكورة يجب أن يحاكم ويعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما بموجب المادة 188 من قانون العقوبات الهندي وفقا للمادة 3 من قانون الأمراض الوبائية ، 1897".





وأوقفت الحكومة الهندية جميع الرحلات الجوية الدولية بدءًا من 22 مارس، ويمكن للأشخاص من أصل أجنبي البقاء في الهند حتى 15 أبريل حيث مددت وزارة الداخلية الهندية التأشيرة المنتظمة والتأشيرة الإلكترونية للأجانب في الهند بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.





وأكدت الهند 415 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وسبع وفيات.