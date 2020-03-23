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منوعات

لم يلتزموا بـ قرارات الحكومة.. زحام شديد في مترو أنفاق لندن| صور

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:22 ص
زحام شديد في مترو
زحام شديد في مترو أنفاق لندن
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أماني إبراهيم
«الزموا بيوتتكم» على الرغم من العديد من المطالب بعدم الخروج إلا في الضرورة، إلا أن سكان لندن العاصمة البريطانية ضربوا بكل هذه التوصيات عرض الحائط وتواجدوا في أكثر الأماكن ازدحاما بشكل يومي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتوافد المئات من البريطانيين يوميا لركوب مترو الأنفاق دون اتخاذ أيا من الاحتياطات اللازمة أو الاجراءات الوقائية الاحترازية، مما يجعلهم يعرضون حياتهم وحياة من يجاورهم في المترو للخطر بسبب المخاوف المتعلقة من انتشار فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19).


وتم التقاط العديد من الصور، صباح اليوم، توثق اندفاع الركاب بأعداد كبيرة في عربات المترو، يأتي هذا بعد طلب عمدة لندن منهم بضرورة البقاء في المنزل والبعد بمسافة كبيرة عن بعض خلال التواجد في الشارع.

وكان قد ناشد عمدة لندن، البريطانيون بضرورة البقاء في المنزل لإنقاذ حياتهم وحياة من يحبون، وسط تفشي الفيروس التاجي (كوفيد-19) الذي تسبب في إصابة 5683 شخصا في المملكة المتحدة حتى الآن، ووفاة 281 شخصا.

ولكن لم يلتزم أيا من سكان لندن بهذا القرار خاصة مع السماح بعمل 38 محطة مترو أنفاق، والتي كانت مكتظة بالسكان، والتي أصبحت أكثر ازدحاما عن السابق بسبب عدم التزام بعض الشركات بالسماح لموظفيها بالعمل من المنزل.
لم يلتزموا بـ قرارات الحكومة.. زحام شديد في مترو أنفاق لندن| صور
لم يلتزموا بـ قرارات الحكومة.. زحام شديد في مترو أنفاق لندن| صور
لم يلتزموا بـ قرارات الحكومة.. زحام شديد في مترو أنفاق لندن| صور
لم يلتزموا بـ قرارات الحكومة.. زحام شديد في مترو أنفاق لندن| صور
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