لم يلتزموا بـ قرارات الحكومة.. زحام شديد في مترو أنفاق لندن| صور

«الزموا بيوتتكم» على الرغم من العديد من المطالب بعدم الخروج إلا في الضرورة، إلا أن سكان لندن العاصمة البريطانية ضربوا بكل هذه التوصيات عرض الحائط وتواجدوا في أكثر الأماكن ازدحاما بشكل يومي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتوافد المئات من البريطانيين يوميا لركوب مترو الأنفاق دون اتخاذ أيا من الاحتياطات اللازمة أو الاجراءات الوقائية الاحترازية، مما يجعلهم يعرضون حياتهم وحياة من يجاورهم في المترو للخطر بسبب المخاوف المتعلقة من انتشار فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19).









وتم التقاط العديد من الصور، صباح اليوم، توثق اندفاع الركاب بأعداد كبيرة في عربات المترو، يأتي هذا بعد طلب عمدة لندن منهم بضرورة البقاء في المنزل والبعد بمسافة كبيرة عن بعض خلال التواجد في الشارع.