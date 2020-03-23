محتشمة ومبهجة .. 10 صور تكشف عن إطلالات هيا الشعيبي

اعتادت الفنانة والممثلة الكويتية هيا الشعيبي على مشاركة متابعيها بأبرز صورها

عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"

، والتي كشفت عن العديد من إطلالاتها سواء فى أعمالها الفنية أو حياتها اليومية.