محتشمة ومبهجة .. 10 صور تكشف عن إطلالات هيا الشعيبي

اعتادت الفنانة والممثلة الكويتية هيا الشعيبي على مشاركة متابعيها بأبرز صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، والتي كشفت عن العديد من إطلالاتها سواء فى أعمالها الفنية أو حياتها اليومية.
وعلى الرغم من أنها تمتع هيا الشعيبي بقوام ممتلئ، إلا أنها تهتم بمظهرها، وتحرص الفنانة الكويتية على اختيار قطع الملابس التي تتناسب مع قوامها، كما تعتمد على الإطلالات والألوان المبهجة التي تزيد من جمال إطلالتها مثل اللون الأحمر والأصفر.
وتفضل هيا الشعيبي اقتناء الاطلالات الفضفاضة، والتي تتسم بالاحتشام، ما يجعل أغلب الإطلالات التي تظهر بها متقاربة ولم تحرص دائما على التنوع.
كما تعتمد هيا الشعيبي على تسريحات الشعر البسيطة الغير مبالغ فيها، وتحرص على استخدام مساحيق التجميل وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها، فهي من النجمات اللاتي يهتمين بتطبيق المكياج.