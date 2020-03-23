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أخبار العالم

بعد إجراءات ألمانيا لمواجهة كورونا.. شوارع برلين تخلو من المارة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:03 م
شوارع برلين أصبحت
شوارع برلين أصبحت مهجورة
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دعاء أبوهشيمة
قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأحد، تكثيف الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم حظر تجمعات أكثر من شخصين في جميع أنحاء ألمانيا ما لم يكونا مرتبطين أو يعيشان معا.

ونشرت "سبوتنيك انترناشيونال"، بثا مباشرا أظهر شوارع العاصمة الألمانية برلين وكأنها مهجورة في أعقاب إجراءات صارمة جديدة أعلنتها المستشارة ميركل، الأحد، حيث تواجه المدينة انتشار الفيروس التاجي.

وتخضع ميركل نفسها للحجر الصحي بعد أن تأكد إصابتها بالفيروس التاجي الجديد؛ وذلك بعد مخالطتها لطبيب مصاب.

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية، "ميركل ستواصل عملها من المنزل أثناء فترة الحجر الصحي، وستخضع لاختبار لفيروس كورونا عدة مرات الأيام القادمة".

وأضاف "تم إبلاغ المستشارة بعد خطاب صحفي أن الطبيب الذي أعطاها لقاحًا وقائيًا يوم الجمعة، تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي.. وسيتم إخضاعها للفحوصات الطبية المتعلقة بالمرض الجديد".

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا في اجتماع تشاوري على حظر التجمعات لأكثر من شخصين وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. ويستثني الإجراء العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد.

وتعد ألمانيا ثالث أكثر البلدان تضررا بكورونا في أوروبا حيث سجلت 24873 إصابة و 94 حالة وفاة.
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