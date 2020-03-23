AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

زيادة الأسهم المرتفعة بالبورصة لـ 126 بحلول الساعة 12:55

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت أسهم 126 شركة خلال تعاملات البورصة اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بحلول الساعة 12:55 بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب مقابل مبيعات أجنبية.

ودفعت مشتريات المؤسسات والصناديق المحلية بالبورصة خلال تعاملات اليوم الأثنين 23-3-2020 بحلول الساعة 11:55 مؤشرات البورصة الارتفاع بشكل ملحوظ مقابل مبيعات أجنبية.

وسجلت مشتريات المؤسسات المحلية مستوى 7.8 مليار جنيه وكذا المؤسسات العربية قيمة 331.5 مليون جنيه مقابل مبيعات المؤسسات الأجنبية بقيمة 8.1 مليار جنيه.

وواصلت البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة بعد قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية ليربح رأسمالها السوقي نحو 23.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 10297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 1315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.52% ليصل إلى مستوى 11491 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.22% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.
 
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.2% ليصل مستوى 915.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 1920 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

بعد قرارات السيسي الاقتصادية.. البورصة تواصل الارتفاع فى منتصف تعاملات اليوم وتربح 23.6 مليار جنيه

خاص| المؤسسات المصرية ضخت 7.8 مليار جنيه بالبورصة بحلول الساعة 11:55

ترشيحاتنا

بنسبة 80% من الأجر الأساسي..شروط الحصول على العلاوات الخمس بعد توجيه السيسي بصرفها.. تفاصيل

السعودية: 40 حالة من المصابين بـ كورونا بسبب الاختلاط

قلبي موجوع عليهم.. راندا البحيري تنعى شهداء القوات المسلحة بسبب كورونا

اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-3-2020

أحمد موسى يروي موقفا مؤثرا مع اللواء شفيع عبد الحليم قبل وفاته بـ كورونا.. شاهد

حبوا العزل ولا إيه !! .. تعليقات السيدات على صور للرجال داخل المنزل .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة رضيعها بـ كورونا.. سيدة توجه تحذيرًا للآباء والأمهات

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تبرز أناقة سمر يسري فى عيد ميلادها

بالجهود الذاتية.. العاملون بمعبد دندرة يبدأون تعقيمه بالكامل لمواجهة كورونا