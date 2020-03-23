زيادة الأسهم المرتفعة بالبورصة لـ 126 بحلول الساعة 12:55

وواصلت البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة بعد قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية ليربح رأسمالها السوقي نحو 23.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 10297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 1315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.52% ليصل إلى مستوى 11491 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.22% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.2% ليصل مستوى 915.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 1920 نقطة.