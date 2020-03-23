قائمة اسعار جيب jeep لشهر مارس ..صور

بعد اشتعال المنافسة بين وكلاء السيارات في مصر،شهدت أسعار السيارات تغيرات كثيرة خلال الفترة الماضية مما أثر عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذلك أصبحت الأسعار متغيرة من يوم لآخر خصوصا بعد تفشي فيرس كورونا، :لذلك يبحث الكثيرون بشكل شبه يومي عن أحدث أسعار السيارات، ونستعرض اليوم أسعار جيب في مصر.
jeep renegade سعر
تبدأ أسعارها من 410.000 جنيه حتى 525.000 جنيه لأعلى فئة
مواصفات جيب رينيجيد
تأتي بمحرك 1400 سي سي تيربو 16 صباب متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات او 9 سرعات لأعلي فئة ودفع امامي لكل الخيارات عدا اعلي فئة متاحة دفع رباعي للعجلات
jeep grand cherokee
بسعر 1.295.000 جنيه. جيب جراند شيروكي
مواصفات جيب جراند شيروكي
تحتوى جراند شيروكى على محرك أساسي توربيني 3500 سي سي 290 حصان 6 اسطوانات V و يحتوي علي 24 صمام و به تقنية التوقيت المتغير للتكيف مع جودة الوقود متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات دفع خلفي