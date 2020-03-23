قائمة اسعار جيب jeep لشهر مارس ..صور

jeep renegade سعر

تبدأ أسعارها من 410.000 جنيه حتى 525.000 جنيه لأعلى فئة



مواصفات جيب رينيجيد



تأتي بمحرك 1400 سي سي تيربو 16 صباب متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات او 9 سرعات لأعلي فئة ودفع امامي لكل الخيارات عدا اعلي فئة متاحة دفع رباعي للعجلات



jeep grand cherokee

بسعر 1.295.000 جنيه. جيب جراند شيروكي

مواصفات جيب جراند شيروكي

تحتوى جراند شيروكى على محرك أساسي توربيني 3500 سي سي 290 حصان 6 اسطوانات V و يحتوي علي 24 صمام و به تقنية التوقيت المتغير للتكيف مع جودة الوقود متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات دفع خلفي