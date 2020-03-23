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محافظات

إزالات فورية في المهد لـ 53 حالة تعد وبناء مخالف في سوهاج

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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خالد رياض

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية في المهد لـ 53 حالة تعد وبناء مخالف، خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.


وأوضح محافظ سوهاج أن مركز ومدينة جرجا أزال 15 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل" بإجمالي مساحة  1445 مترا، مشيرا إلى أنه نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة البلينا إزالة فورية في المهد بنجع أبو عبده بمساحة 90 مترا، كما تمت إزالة فورية لحالتين تعدي على أملاك الدولة بالجلاوية بمركز ومدينة ساقلتة، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.


وقال المحافظ أنه تمت إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خلال حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، لافتا إلى أنه في حي غرب سوهاج تمت إزالة في المهد لشدة خشبية ومصادرة مواد البناء بحوض الثلاثين.


وكشف  "الفقي" عن إزالة 26 حالة تعد بمركز ومدينة طما إزالة فورية على مساحة 10 قراريط و11 سهم أملاك دولة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى إزالة حالة تعد على 4 قراريط  أراضي زراعية بقرية نيدة مركز ومدينة أخميم.

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