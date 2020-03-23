العراق يعلن عن حصيلة وفيات جديدة بفيروس كورونا





قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، إنها سجلت 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا و33 حالة إصابة.





وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تسجيل 5 حالات شفاء تام جديدة ( مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء، وبلغ مجموع الإصابات المشخصة في العراق ٢٦٦، والوفيات 23 شخصًا".





ومساء أمس، أعلنت السلطات العراقية، الأحد، تمديد حظر التجول المفروض في عموم البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حتى يوم 28 من شهر مارس الجاري.





وقالت خلية الأزمة الخاصة لمواجهة الفيروس في العراق، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن الحظر يشمل تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية والمدارس لغاية التاريخ نفسه، على أن يتم إعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.





وقررت خلية الأزمة المشكلة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، إضافة إلى العاصمة بغداد، تمديد حظر التجوال كإجراء احترازي صحي لتقليل التجمعات البشرية ومنع الاختلاط على نطاق واسع.





وأضافت أنه سيتم استثناء الدوائر والأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسييين والكوادر الإعلامية من حظر التجول، مشيرة إلى استمرار تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات التعليم.



