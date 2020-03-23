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منوعات

كورونا لم يمنعهم من الاحتفال.. عروس مصرية تعقم المعازيم| فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:33 م
عروس مصرية تحتفل
عروس مصرية تحتفل رغم فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
«الوقاية خير من العلاج» على هذه الكلمات رقص المعازيم في إحدى الأفراح المصرية، بعدما أطلت العروس بإطلالة غريبة مرتدية القفازات البلاستيكية وحاملة على ظهرها معدات الرش لتعقيم المكان والحضور بسبب المخاوف من فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19).

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لحفل الزفاف، دون إدراج أي معلومات عن مكان أو تفاصيل الحفل المعقم، والذي لاقي أكثر من 43 ألف مشاهدة في غضون عدة ساعات منذ نشره.


إقامة هذا الحفل جاء تحديا لقرار حظر التجمعات خوفا من تفشي الفيروس التاجي، ولكن يبدو أن العروس والحضور قد اتخذوا احتياطاتهم الاحترازية من عدم اللمس لارتداء الأأقنعة والقفازات الواقية حتى تعقيم العروس بنفسها المساحة المحيطة بها والموجودين.

قد يبدو الأمر مضحك مبكي لكن إلغاء حفل زفاف أو خطبة تم تحديد موعده قبل فترة سابقة يعد امرا ليس سهلا خاصة في القرى حيث يظهر الفيديو الذي تم تداوله، وكتب أحد الأشخاص الذيم حضروا الحفل أنه كان من الصعب إلغاء حفل الخطبة متابعا أنه كان ضمن الحضور وقام العريس وزملاءه برش مادة الكحول في الهواء في نهاية الحفل. 

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