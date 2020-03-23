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منوعات

تحذير للنساء.. صالونات تصفيف الشعر أسرع طريقة للإصابة بـ كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:11 م
صالون نسائي لتصفيف
صالون نسائي لتصفيف الشعر
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أماني إبراهيم
الخوف من سرعة انتشار عدوى فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) يجعل الدول حول العالم تتخذ قرارات متعلقة بالأمر، كإغلاق المحلات والمقاهي، ومؤخرا مطلب برلماني بريطاني بـ غلق صالونات تصفيف الشعر النسائية أيضا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قال أحد أعضاء البرلمان البريطاني إن صالونات تصفيف الشعر النسائية يجب إغلاقها، محذرا من تباطؤ بريطانيا في اتخاذ القرارات التي تحد من نقل العدوى بالفيروس التاجي.


وحذر أيضا من الأماكن الخاصة المستمر بها التدريس رغم تحذيرات الدولة بضرورة إغلاقها، وتأتي هذه المقترحات بعد أيام فقط من أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون جميع الحانات والبارات والمطاعم في المملكة المتحدة بالإغلاق في محاولة لتقليل العدوى بفيروس كورونا.

وتأتي تحذيراته بسبب معرفته بأن مصففي الشعر لا يرتدون قفازات عند لمس الشعر مما يسهل من نقل العدوى، خاصة وأنه يمتلك 6 مؤسسات لتصفيف الشعر قام بإغلاقها بشكل شخصي، ولم يتطرق للحديث عن الصالونات الرجالية.

وكان قد أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني،الجمعة الماضية، قرارا بغلق المحلات، الحانات، البارات، والمطاعم كمحاولة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي (كوفيد-19).
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