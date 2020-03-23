بلا كلل ولا ملل.. رسالة مؤثرة من مصطفى بكري عن الجيش المصري

وجه الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب رساله الي جيش مصر الباسل بسبب ما يقدمه للشعب المصري من جهود وتضحيات.





وكتب مصطفي بكري من خلال حسابه الشخصي على تويتر : "‏جيشنا العظيم وشرطتنا الباسله والقائد الوطني الجسور يضحون من أجل الوطن وعزته ،بينما نحن في بيوتنا هؤلاء يدافعون ويتحملون المسؤولية بلاكلل ولاملل ،يقدمون الأرواح وهم راضون ، عقيدتهم الوطنية فوق كل اعتبار ، وحماسهم لتقديم كل غال من أجل الوطن يفوق كل شيء .







