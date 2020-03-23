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محافظات

للكشف عن كورونا .. طوابير للعاملين بتعليم الغربية

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم في تنفيذ آلية قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على ديوان المديرية، من الجماهير والمعلمين وأولياء الأمور، كخطوة استباقية لضمان سلامة العاملين والمترددين على الديوان، وحفاظًا على الصحة العامة والسلامة للجميع.

وجاء ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحرصًا على أمن وسلامة جميع العاملين بالتربية والتعليم، وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات واشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتنفيذ محمد حمودة، مدير إدارة أمن المديرية، ومحمد الفيومي، مسئول الأزمات والكوارث بالمديرية.

من ناحيته، أكد وكيل الوزارة أن إجراء قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، والتي تم توفيرها بالمديرية لضمان عدم انتقال العدوى بين العاملين والمترددين على الديوان، سيتم تطبيقه بصفة دائمة داخل الديوان اعتبارًا من اليوم كإجراء وقائي احترازي.

وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر ، ببدء إجراءات قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على الإدارات وبصفة دورية ومستمرة.

وعلى هامش ذلك، تم اليوم تنفيذ خطة التطهير بمقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الزراعية، بمقر مدرسة علي مبارك الابتدائية،  كإجراء احترازي وقائي.
للكشف عن كورونا .. طوابير للعاملين بتعليم الغربية
للكشف عن كورونا .. طوابير للعاملين بتعليم الغربية
للكشف عن كورونا .. طوابير للعاملين بتعليم الغربية
للكشف عن كورونا .. طوابير للعاملين بتعليم الغربية
للكشف عن كورونا .. طوابير للعاملين بتعليم الغربية
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