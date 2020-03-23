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تعليم

ننشر رابط المواد التعليمية لكليات جامعة القاهرة

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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عبد الله علي
انتهت معظم كليات جامعة القاهرة من رفع المقررات الدراسية عبر موقع الجامعة الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وإتاحتها لطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك بصيغة PDF والفيديو على موقع اليوتيوب.

https://cu.edu.eg/ar/materials

من جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن هناك تنوعًا في أساليب التلقي والتفاعل مع المقررات الدراسية الإليكترونية، حيث تتنوع بين المحاضرات التليفزيونية والتسجيلات الصوتية إلى جانب المقررات الإليكترونية المزودة بالشروح التوضيحية؛ مضيفًا أن الكليات حددت جدولًا للجلسات التفاعلية بين الطلاب والأساتذة بالاستعانة بعدد من برامج وتطبيقات التعليم عن بُعد.

في نفس السياق، قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن الدكتور محمد الخشت يتابع مع النواب وعمداء الكليات، تطبيق تقنيات التعليم الإليكتروني من خلال المنصة الرقمية للجامعة كبديل للعملية التعليمية التقليدية، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة.

وأشار إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور الخشت، أعدت خطة مسبقة للتعليم الالكتروني والدراسة عن بُعد، وقامت بتنفيذها في الكليات بمجرد صدور قرار تعليق الدراسة، وأن خطة الجامعة تعتمد على وسائل غير تقليدية، مؤكدا أن البنية التحتية للجامعة قوية.

وأضاف علم الدين، أن الدكتور محمد الخشت وجه الإدارات المختصة بتوفير كافة الامكانات التى تحتاجها الكليات لإنجاح التجربة وصرف مكافآت إضافية للكوادر الفنية المعاونة التى يعمل بعضها على مدار اليوم في أعمال تهيئة المقررات إليكترونيًا ورفعها على مواقع الكليات، كما أصدر رئيس الجامعة توجيهاته بتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ماديًا فى ضوء الجهود غير العادية التى يتم بذلها للانتهاء من تسجيل جميع المقررات الدراسية ورفعها على مواقع الكليات واتاحتها للطلاب.

كان مجلس جامعة القاهرة، وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، على حزمة قرارات  للدكتور محمد الخشت للتحول الإلكتروني، لدعم الكليات للتحول إلى نظام شامل للتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد، في إطار تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الثالث.
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