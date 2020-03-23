خط الدفاع الأول عن البشرية.. نرصد أبرز ضحايا كورونا من الأطباء حول العالم

أصبح الأطباء هم خط الدفاع الأول عن البشرية، لوقف هجوم فيروس كورونا المستجد الزاحف بقوة نحو تهديد حياة الجنس البشري، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العالم المعاصر.





وكون الأطباء هم خط الدفاع الأول، فهم أول من تعرضوا للإصابة أو الموت بسبب كورونا.





ويرصد صدى البلد في هذه السطور حكايات أطباء أصيبوا وماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد.





إصابة طبيب مستشفى المنيرة





أعلنت نقابة الأطباء، إصابة طبيب بمستشفى المنيرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وذكرت النقابة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "إصابة لأحد زملائنا الأطباء بمستشفى المنيرة بالقاهرة بفيروس كورونا.. دعواتكم له بالشفاء العاجل".





وفاة أول طبيب في فرنسا





أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس الأحد، عن وفاة طبيب يعمل في مستشفى بفرنسا بعد أن أُصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد، وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة "ار تي ال" وصحيفة "لوفيجارو" وقناة "ال سي اي"، "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي، أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيبًا يعمل في مستشفى في فرنسا.





وفاة طبيب في إيطاليا





كما توفي طبيب إيطالي يبلغ من العمر 57 عامًا، أمس الأحد، ثبتت إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد أثناء عمله بمستشفى في بلدة كودوجينو، وفقًا لما نشرته شبكة "يورونيوز".





وكان الطبيب مارسيلو ناتالي بدأ في تلقي العلاج بمستشفى في مدينة كريمونا قبل أن يتم نقله إلى مدينة ميلانو بعد تطور حالته الصحية، حيث كان يعاني من التهاب رئوي مزدوج.





وفاة الطبيب الذي حذر من كورونا





كما توفي الطبيب الصيني لي وينليانغ (34 عامًا) بفيروس كورونا في غضب كبير بالصين يوم الجمعة السابع فبراير 2020.





وكان لي من أوائل من أبلغوا عن ظهور الفيروس أواخر ديسمبر.