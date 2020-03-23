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حوادث

ضبط 20 ألف قفاز و٢٠٠ لتر كحول بمحل مستلزمات طبية ببورسعيد

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:50 م
مستلزمات طبيه
مستلزمات طبيه
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كتب محمد الغزاوى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، حملات مكثفة للرقابة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية للتأكد من صلاحية المطهرات التي يتم بيعها، وكذلك الماسكات والقفازات والتأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والتأكد من عدم احتكار المنتجات لاستغلال المستهلك. 

وتمكنت الحملة من ضبط 20 الف قفاز و ٢٠٠ لتر كحول داخل محل مستلزمات طبية  وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد . 

أنطلقت الحملة بقيادة مجدي الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، المهندس خالد فهمي رئيس الرقابة التموينة، ابراهيم الدهري ومحمد عوض، هشام السعيد كبير مفتشي الرقابة. 

قام المقدم حسام رمضان رئيس قسم شرطة مباحث التموين، الرائد مهيب فتيح رئيس مباحث التموين بتحرير المحاضر الخاصة بالمظبوطات وتتولي النيابة العامة التحقيق . 

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا وحماية المواطنين من جشع التجار. 

قال "مجدي الخضر" وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، انه بالتنسيق مع المقدم حسام رمضان، رئيس قسم مباحث التموين بالمحافظة، ونقابة الصيادلة، تم شن هذة الحملة المكبرة .

وأكد الخضر، أن الحملات مستمرة خلال الايام القادمة وغرفة العمليات تعمل علي مدار اليوم، لتلقي اية شكاوى من المواطنين خاصة باخفاء السلع او زيادة اسعارها، مناشدا المواطنين الابلاغ عن أي تاجر مستغل للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد
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