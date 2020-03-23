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أصل الحكاية

بعد إعلان طبيب مصري التوصل إلى علاج .. هل تصدق توقعات المنجمة اللبنانية بشأن فيروس كورونا ؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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صدى البلد
في نهاية شهر ديسمبر من عام 2019، استضافت قناة "إل بي سي " اللبنانية، المتنبئة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبداللطيف، للتحدث عن توقعاتها لعام 2020، وأسهبت ليلى عبداللطيف في التوقعات على الصعيدين المحلي اللبناني والعربي والدولي، ولكن من بين التنبؤات التي أوردتها عبداللطيف، قالت: "وباء خطير وقاتل ينتشر عالميًا ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب".


ويبدو أن الحظ قد حالف المتنبئة اللبنانية الشهيرة وبالفعل بدأ فيروس كورونا في الانتشار، وبات اليوم يهدد العالم بأسره، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء. لتعود تلك النبوءة إلى الأذهان مرة أخرى.

وقال المنجمة اللبنانية في لقاء مع قناة  "سكوب"، الكويتية، إن فيروس كورونا سوف ينتهي  خلال شهرين في الدول العربية، فيما قالت إن دولة عربية سوف تنتج لقاحا يمثل علاجا نهائيا لهذا الفيروس.

وقالت عبداللطيف: "طبيب عربي سيلمع نجمه، وسيكرم لاختراعه علاجا نهائيا لفيروس كورونا".

في السياق ذاته، أعلن الدكتور عاطف أحمد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أنه توصل لتركيبة كيميائية تستطيع أن تقضي على انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تماما. وأضاف " عاطف " أن التركيبة التي توصل إليها تستطيع أن تقوم بإذابة الغشاء المغلف لجسم الفيروس البروتيني وتقلص نشاطه وتؤدى إلى تقليل الحمل الفيروسي إن وجد والسيطرة على المرض بنسبة عالية،  مؤكدا أنه قريبا سيتم الإعلان عن الأقصر خالية تماما من كورونا.

وأوضح " عاطف " أنه  تمكن من خلال فريق عمل بمديرية الطب البيطري، من تعقيم أكثر من 80 موقعا داخل محافظة الأقصر، من مؤسسات حكومية ودور عبادة سواء كنائس أو مساجد، والعديد من المؤسسات التجارية والمنازل بالمجان،  لافتا إلى أن تركيبته تعمل على  القضاء على الفيروس العالق بالجو والأسطح.

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