عمليات المنيا: إعادة فتح طريق الجيش بعد غلقه منذ موجة الطقس السيئ

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين"، عن إعادة فتح طريق الصعيد الشرقي "الجيش" في الاتجاهين من المنيا حتى حلوان.









وناشدت الغرفة جميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.







