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محافظات

عمليات المنيا: إعادة فتح طريق الجيش بعد غلقه منذ موجة الطقس السيئ

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:13 م
إعادة فتح طريق الجيش
إعادة فتح طريق الجيش بعد غلقه
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ايمن رياض
أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين"، عن إعادة فتح طريق الصعيد الشرقي "الجيش" في الاتجاهين من المنيا حتى حلوان.


وناشدت الغرفة جميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


كانت غرفة عمليات المحافظة أعلنت في ١٤ مارس الماضي، أنه بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، تم إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من والى محافظة الجيزة بسبب تجمعات الأمطار عقب موجه الطقس السيء والتي تسببت في حدوث هبوط بجزء من الطريق بعد ان جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.
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