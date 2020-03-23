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محافظات

بدء صيانة وترميم عمارات الإيواء في دمياط وعزبة البرج

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:22 م
لدكتورة منال عوض
لدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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محافظات زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين اجتماعا مع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى لمناقشة وعرض الموقف الراهن لعمارات الاسكان الاقتصادى و الصناعى والأولى بالرعاية.


حضر الاجتماع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرو مديريتى المالية والاسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرو إدارات الميزانية والتخطيط والشئون القانونية وخدمة المواطنين والتفتيش المالى والإدارى والتخطيط العمرانى بالديوان العام.


وبدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذى لعمارات الإسكان وكذلك القرارات الصادرة من لجنة صندوق الإسكان.


ووجهت المحافظ بالبدء في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لعمارات الإيواء بمدينتى دمياط و عزبة البرج  وكذلك عمل حصر شامل لقطع الأراضى الخالية التابعة لصندوق الخدمات الصناعية .


كما كلفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتجميع الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية بعمارات الإيواء.
بدء صيانة وترميم عمارات الإيواء في دمياط وعزبة البرج
بدء صيانة وترميم عمارات الإيواء في دمياط وعزبة البرج
بدء صيانة وترميم عمارات الإيواء في دمياط وعزبة البرج
بدء صيانة وترميم عمارات الإيواء في دمياط وعزبة البرج
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