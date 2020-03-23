التنسيق بين القوى العاملة والتعليم لتسجيل العمالة غير المنتظمة في مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتيسير على أصحاب العمالة غير المنتظمة للتسجيل على الرابط الذى وضعته وزارة القوى العاملة.





وأضاف علي ضرورة العمل على فتح منافذ جديدة بالمحافظة والاعلان عنها لتخفيف اعداد التجمعات مع حصر شامل لهم سواء ما تم حصره وتسجيله من عمالة منتظمة بعدد ٨٤٥٦ عامل من غير المنتظمين الذين لم يسجلوا.





وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء توجيهات وزارة القوى العاملة لشمول تسجيل جميع فئات العمالة غير المنتظمة وحصرها للتمكن من تقديم كافة أوجه الرعاية المناسبة المستحقين .





لذا يتم التسجيل لتلك الفئات من خلال الموقع الإليكترونى بوزارة القوى العاملة على الإنترنت بالموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة غير المنتظمة .



