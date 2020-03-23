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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تصدم المصابين بـ كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:18 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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قسم الخارجي
أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم "قادر" على تغيير مسار الوباء، محذرا في الوقت ذاته من تسارع وتيرة انتشار الفيروس.

وأوضح في إفادة صحفية أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة الكافية لعلاج وباء كورونا  قد يعطي أملًا زائفًا.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الناس بالبقاء في منازلهم والتباعد فيما بينهم للحد من انتشار وباء كورونا.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا من معظم دول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير. 
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