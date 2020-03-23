حسام الحبشي .. قصة طبيب حول صفحته إلى مركز ضد فيروس كورونا

عكف الدكتور حسام الحبشي طبيب اطفال، على إنشاء صفحة وجروب طبي لنشر الوعي بين المواطنين بشأن فيروس كورونا وحماية أنفسهم وأطفالهم من هذا المرض.

بدأ طبيب الأطفال بنشر النصائح الطبية التي شملت طرق تنظيف سواء المنزلية أو الشخصية تجنب الإصابة بالفيروس التاجي المتفشي بأرجاء العالم.

200 ألف شخص هو عدد المتفاعلين بأحد منشوراته الخاصة بالتوعية من فيروس كورونا منذ انطلاق حملته للنشر الوعي بخطورة هذا المرض المتحور، وفقًا لتعبير الدكتور حسام الحبشي اخصائي طب الاطفال لموقع "صدى البلد".





يسعى الدكتور حسام من خلال الجروب او صفحته الخاصة إلى نصح المواطنين بطرق الحماية الشخصية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.





طرق تنظيف المنزل بالكلور المخفف والتطهير الشخصي فور عودته من الخارج، هي أكثر المنشورات المتداولة للطبيب ووصل عدد التفاعل عليه بنحو 150 ألف شخص يتمكن من خلال هذه المنشورات إرشاد المواطنين بالقدر المستطاع.





خطورة وباء فيروس كورونا في انتشاره تلك هي الكلمات التي وصف بها الدكتور حسام الفيروس المتحور، نصاحًا المواطنين بالحفاظ على نظافتهم الشخصية وغسل أيديهم جديًا لتجنب انتقاله.





يرى طبيب الأطفال العديد من السلوكيات الخاطئة وعدم استيعاب عدد من المواطنين لخطورة الأمر، ويحاول بقدر المستطاع نصحهم بتوخي الحذر والجلوس في المنزل لمدة أسبوعين حتى لا يصل بنا الحال كإيطاليا والصين التي عانت من آلاف الإصابات من فيروس كورونا.





الجلوس بالمنزل وعدم مخالطة الناس هو الأمر الهام الذي اكد عليه الدكتور حسام حتى لا يتفشى المرض بالشكل المستشري في أوروبا والتي تحصد المئات من الموتى في اليوم الواحد بسبب هذا الفيروس.