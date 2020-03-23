ننتج 100 ألف كمامة يوميا.. الإنتاج الحربي: الكحول الإيثيلي متوفر في منافذنا بسعر التكلفة.. فيديو

قال الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بـ الإنتاج الحربي، إن الوزارة بها 20 شركة منهم 3 شركات متخصصة في الكيماويات ومنذ بداية الأزمة بدأنا العمل على الأمر وتابعنا تطورات الأمر عالميا.





وأضاف صلاح جمبلاط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تعاونا مع شركة الحوامدية للسكر ووفرنا كميات من الكحول الإ يثيلي وبدأنا إضافة الجلسرين لتقليل تهيج الجلد.





وتابع":" الطاقة الإنتاجية من الكحول الإيثيلي 10 أطنان يوميا ويتم بيعه بسعر الصناعة بدون تحقيق أي هامش ربح، ولدينا 19 منفذ لبيع المطهرات والكحول الإيثيلي موزعين على أنحاء الجمهورية".





وأكمل:" توفير الكحول الإيثيلي بعبوات بداية من 175 مليمتر حتى جركن 4 لتر، وهناك خطوط إنتاج كاملة الكحول الإيثيلي". لإنتاج





وتابع:" خلال 48 ساعة تم إنشاء خط إنتاج كامل للكمامات والماسكات ونقوم بتصنيع الكمامات المضاد للفيروسات وننتج 40 ألف يوميا ويتم مضاعفة الطاقة كي نصل لـ 100 ألف ماسك يوميا وسيتم طرح الماسات من الغد في المنافذ".



