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اقتصاد

جمارك السويس تفرج عن 594 سيارة بقيمة 111.5 مليون جنيه في فبراير الماضي

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:27 م
جمارك السيارات
جمارك السيارات
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محمد يحيي

أفرجت جمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال  فبراير الماضي  نهائيا عن 594 سيارة ملاكي ونقل وأجرة بقيمة بلغت 111.53 مليون جنيه.


قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك إن إجمالي الإيرادات المحصلة علي تلك السيارات بلغ 63.703 مليون جنيه.


شملت السيارات الملاكي المفرج عنها وفقا للتقرير نحو 521 سيارة ملاكي بـ92.71 مليون جنيه، بحصيلة جمركية بلغت 33.4 مليون جنيه وضرائب بـ20.8 مليون جنيه لتصل جملة الإيرادات المحصلة 54.2 مليون جنيه.


ووصلت سيارات الأجرة والنقل المفرج عنها لنحو 73 سيارة بـ20.442 مليون جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 9.531 مليون جنيه منها رسوم جمركية بـ 5.71 مليون جنيه، وضرائب بـ3.65 مليون جنيه، ورسوم أخري بـ180 ألف جنيه.


كما تم الافراج مؤقتا  عن 43 سيارة وإعادة تصدير 111 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .

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