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محافظات

«دي معركتنا ولازم ننتصر».. شعار محافظة القاهرة لمواجهة كورونا بالتعاون مع ميدياتوبيا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:20 م
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أطلقت محافظة القاهرة، حملة توعية بالتعاون مع مؤسسة ميدياتوبيا؛ بهدف التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الحملة تشمل كل ما يتعلق بسبل الوقاية من المرض، والطريقة المثالية لحماية نفسك والآخرين من خطر الإصابة، عبر لوحات إعلانية إرشادية في أنحاء المحافظة، ومقطع فيديو توعوي يعرض على الشاشات العملاقة؛ لمنع انتشار الفيروس في هذا التوقيت الحرج.

تستهدف الحملة توضيح الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل تجنب السلام المباشر، وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند السعال، إضافةً إلى زيارة أقرب مستشفى للحميات عند استشعار الحاجة لذلك، أو التواصل على الأرقام 105، و15335.

دُشنت الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة؛ للقضاء على تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.

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