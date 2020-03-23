يعالج في حميات الإسكندرية.. الباز: غلق نقابة المحامين بعد إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا ..فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن رجائي عطية نقيب المحامين دعا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أعضاء النقابة، إلى غلق مقر النقابة لمدة أسبوعين بسبب ظهور حالات مصابة بكورونا.





وأضاف الإعلامي محمد الباز، أثناء برنامجه "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن مجلس النقابة أخذ قرارًا بغلق النقابة لمدة أسبوعين، وأن منشور رجائي عطية ربما كان تمهيدًا لتطبيق القرار.





وتابع الدكتور محمد الباز، أن هناك عضوًا في مجلس نقابة المحامين مصاب بفيروس كورونا هو وعائلته، وهم الآن في المستشفى يتلقون العلاج بمستشفى الحميات بالإسكندرية.





وأوضح الباز أن الجميع يحتاج إلى التعقل في إدارة تلك الأزمة لكي نعبر منها بسلام، ومصر قادرة علي تخطي الصعاب دائما بشعبها.





وأشار إلى أن قرار غلق النقابة ما هو إلا إجراء احترازي ووقائي لعدم انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على صحة المحامين وأسرهم أجمع.



