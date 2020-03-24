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سيارات

شاهد.. سباق تسارع مثير بين الشقيقتين بي إم دبليو M2 و M8.. من الفائز؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من متابعين وعشاق العلامة التجارية للسيارات BMW سباق مثير للسرعة على مواقع التواصل الاجتماعى بين M2 وM8 الشقيقتين، وكلاهما كوبيه ولكن يختلفان عن بعضهما البعض بشكل كبير في الكثير من القطع الميكانيكية، وفرق الاسعار الكبير بينهما .


وتزايدت التعليقات على هذا الفيديو ، وتوقعات الكثير من المتابعين على نتيجة هذا السباق المثير بين الشقيقتين، وعمل مقارنة بين أداء كلتا السيارتين M2 وM8 الشقيقتين.

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وتستمد سيارة بي ام دبليو M8 قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يولد ما يصل إلى 616 حصانا و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتم إرسال كل هذه القوة إلى العجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

أما السيارة M2 تستمد قوتها من محرك توربو سعة 3 لتر سداسي الأسطوانات يولد قوة 404 أحصنة و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض.


وفى النهاية سنترك لكم بعد مشاهدة هذا الفيديو الشيق لسباق التسارع الحكم على كلتا السيارتين الشقيقتين .

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