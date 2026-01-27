قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء
شروط وإجراءات تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 والأوراق المطلوبة
قافلة "زاد العزة" الـ 125 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
رئيس أركان الجيش الروسي: سيطرنا على 17 بلدة منذ مطلع يناير
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قافلة "زاد العزة" الـ 125 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

قافلة "زاد العزة
قافلة "زاد العزة
أ ش أ

شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ 125 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وصرح مصدر مسئول في ميناء رفح البري، بأن الشاحنات ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" الـ 125 تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت ما بين السلال والمواد الغذائية وخاصة الخضروات والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات العناية الشخصية، بالإضافة إلى المواد البترولية المختلفة (البنزين والغاز الطبيعي والسولار) والمواد الإيوائية المختلفة كالخيام والأغطية والملابس الشتوية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023..ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ 125 الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء معبر كرم أبو سالم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

الذهب

الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

ترشيحاتنا

الفنانة ميرنا وليد

ميرنا وليد تكشف تفاصيل شخصيتها في مسرحية «ابن الأصول».. فيديو

محمود الليثي

غزل البنات أثناء التصوير.. محمود الليثي يروي موقفا لطيفا في شارع المعز

كمال أبو رية

رمضان 2026 .. كمال أبو رية يتحدث عن شخصيته فى مسلسل "فخر الدلتا"

بالصور

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد