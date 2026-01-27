قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار (صورة أرشيفية)
تراجع سعر الدولار (صورة أرشيفية)
رانيا أيمن

استقر سعر الدولار وذلك بعد التراجع الملحوظ الذي شهده يوم أمس الاثنين، في وقت تزامن فيه هذا الانخفاض مع ارتفاعات قوية تشهدها أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 47 جنيها للشراء و 47,14 جنيها للبيع.

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في اكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول وهما بنك مصر والبنك الاهلي المصري فقد وصل فيها سعر الدولار إلى

47,12 جنيها للبيع و 47 جنيها للشراء.

وفي بنك قناة السويس وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء إلى 47 جنيه للشراء و 47,13 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة وصل الى 47,12 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

وفي بنك cib وصل سعر الدولار اليوم مع بداية التعاملات إلى 47 جنيه للشراء و 47,12 جنيه للبيع.

وسجل في بنك البركة 47.00 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع .

ويعود تراجع الدولار خلال الايام الماضية إلى إقبال المتعاملون على الين والفرنك السويسرى فى ظل المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب جرينلاند، وذلك وفقا لما نشرته «رويترز ».

وقال ترامب مطلع هذا الاسبوع أنه سيفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% اعتبارًا من أول فبراير على السلع من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، حتى يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند.


 


 

