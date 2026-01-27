بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار وذلك بعد التراجع الملحوظ الذي شهده يوم أمس الاثنين، في وقت تزامن فيه هذا الانخفاض مع ارتفاعات قوية تشهدها أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 47 جنيها للشراء و 47,14 جنيها للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين تراجع كبير.. سعر الدولار في البنوك اليوم

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في اكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول وهما بنك مصر والبنك الاهلي المصري فقد وصل فيها سعر الدولار إلى

47,12 جنيها للبيع و 47 جنيها للشراء.

وفي بنك قناة السويس وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء إلى 47 جنيه للشراء و 47,13 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة وصل الى 47,12 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

وفي بنك cib وصل سعر الدولار اليوم مع بداية التعاملات إلى 47 جنيه للشراء و 47,12 جنيه للبيع.

وسجل في بنك البركة 47.00 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع .

ويعود تراجع الدولار خلال الايام الماضية إلى إقبال المتعاملون على الين والفرنك السويسرى فى ظل المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب جرينلاند، وذلك وفقا لما نشرته «رويترز ».

وقال ترامب مطلع هذا الاسبوع أنه سيفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% اعتبارًا من أول فبراير على السلع من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، حتى يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند.







