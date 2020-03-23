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محافظ الشرقية: نتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في تنفيذ قرارات الدولة.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:01 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك انضباط تام داخل المدن انما داخل القري لا يوجد حالة انضباط لدى الجميع.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن المحافظة فعلت المرور المستمر لتلك القري لكي يتم انضباط الجميع والالتزام بقرارات الدولة.

وتابع محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على التوعية قبل اتخاذ اي إجراءات قانونية للمخالفين بقرارات الدولة، مشيرا إلي أن المحافظة أطلقت سيارة تنادي بميكرفونات لتوعية المواطنين من خطورة انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، أن الوضع بدأ يتحسن داخل القري من بداية اليوم وكان الوضع أفضل من أمس وأول أمس، مضيفا أنه يتم التعامل بقوة في إغلاق الأسواق لمنع تفشي كورونا بداخلها.

وأشار إلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في تنفيذ قرارات الدولة وهناك انضباط عن الأيام الماضية.

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