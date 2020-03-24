بفستان جلد.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير. أحدث





وظهرت كارول سماحة فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة.





واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجلد الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات، وحمل توقيع المصممة Nour Fathallah.





وانتعلت كارول سماحة حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الاسود، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات، ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة.





فيما بدت كارول سماحة بخصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



