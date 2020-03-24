AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان جلد.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:30 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت كارول سماحة فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة.

واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجلد الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات، وحمل توقيع المصممة Nour Fathallah.

وانتعلت كارول سماحة حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الاسود، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات، ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة.

فيما بدت كارول سماحة بخصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

أنيقة وجذابة.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

شاهد.. كارول سماحة بالكمامة في المطار خوفا من فيروس كورونا

جاد شويري يعلن عن تفاصيل أغنية كارول سماحة الجديدة

مش هعيش .. كارول سماحة تطرح أغنية جديدة

فستان أنيق.. كارول سماحة تتألق في إطلالة تبرز أنوثتها

ترشيحاتنا

ماذا فعلت أم مصرية لمنع ابنها من النزول إلى الشارع.. شاهد

26 مصابا بفيروس كورونا من الطاقم الطبي .. وبيان مهم من وزارة الصحة بعد قليل

هل يقضي على كورونا؟.. ترامب يعلن بدء التجارب السريرية لـ علاج الملاريا

تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك لهذا السبب

متى تتصل بالرقم 105 الخاص بـ كورونا؟.. وزيرة الصحة تجيب.. فيديو

وزير التعليم يكشف موقف الوزارة من امتحانات الشهادة الإعدادية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير