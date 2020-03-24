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تحذير..الصحة: أول 100 حالة مصابة بالكورونا لم تظهر عليها الأعراض.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:55 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمود محسن
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن الوضع الحالى الذي تمر به مصر جيد من حيثُ توافر أجهزة التنفس الصناعى ، ومازلنا نعمل فى 5 مستشفيات فقط من إجمالى مستشفيات مصر وهذا مطمئن مقارنًة بالدول الأخرى.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أنه كلما التزم المواطنون بالتعليمات التى تصدرها الحكومة كلما قلت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا سواء من تأجيل الدراسة أو إغلاق المحلات وهدفها :"اقعد فى بيتك  لحماية أسرتك".

وقالت "وزيرة الصحة" إن أول 100 إصابة لدينا لم تظهر عليها الأعراض، وإنما من خلال التقصى تم إيجادهم ، لافتًة إلى أن هدفنا، العزل، وأن يكون المواطنين فى أمان .

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الحالة المصابة قد تعدى 4 حالات بمتوسط 3 حالات ، قائلًة :لدينا حالة  أصابت 58 من المواطنين فى 6 محافظات وحالة منهم توفيت أمس، وحالة أخرى وهو الطفل الذى تسبب فى إغلاق مدرسة من المدارس، وحالة اللى اتعدت منها هو الشخص اللبنانى الذى توفى فى لبنان، كما أصابت الحالات فى الغردقة ".

وتابعت قائلًة :"أرجوكم نلتزم بالقرارات الحكومية اللى هدفها حمايتكم وأسرتكم.. لو بنخاف على بعض هنيجى على نفسنا ونقعد فى بيتنا".
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