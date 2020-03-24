عمرو السولية: أيمن أشرف صمام أمان الأهلي.. وحسام عاشور أسطورة

أشاد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله أيمن أشرف، مدافع الفريق، خلال تواجده في الملعب.





وقال السولية في مداخلة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "أيمن أشرف من أهم اللاعبين في صفوف النادي الأهلي، ولا أحد يشعر بمجهوداته".





وأكد: "جميعنا نبذل مجهودات والجميع يخطأ، ولكن يجب على الجميع مساندتنا فنحن نبذل مجهودات كبيرة، النسبة الأكبر يوجهون اتهامات دون دليل، ولا أنظر سوى للانتقادات التي تأتي تحت مبدأ وأعمل على تصحيح تلك الأخطاء".





وأشار: "لا ارغب في الرد على تلك الانتقادات لكن ردي يكون في الملعب فقط، هكذا تعودنا في الأهلي".









وأكمل السولية: "اللعب أساسيا في الأهلي يحتاج مجهودات كبيرة واستمريت طويلا على الدكة حتى شاركت أساسيا بعد بذل مجهود كبير في التدريبات".





وأشار إلى أن حسام عاشور أفضل لاعب وسط في أخر 10 سنوات وحقق بطولات كثيرة مع الأهلي".





وأضاف: "أتمنى لعاشور التوفيق في مرحلته المقبلة لكن هو لاعب صاحب أهمية كبيرة للغاية في الملعب وخاصة بسبب خبرته".









وأكد: "جميع لاعبي الأهلي كبار ولهم خبرات كبيرة في صفوف الفريق الأحمر".



