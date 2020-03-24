بلا مكياج.. إطلالة سلمى أبو ضيف مع تاتو فرعوني

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة طبيعية ومميزة للغاية، ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها وحبهم الشديد لها.
وعلقت سلمى أبو ضيف على صورتها: "لقد توقف العالم حرفيا. الشيء الوحيد الذي يمر هو الوقت .. أشعر بالقلق في هذه الأيام وفي أيام أخرى أشعر بالأمل ولكن القلق بشكل رئيسي. التفكير ، التراجع ، الترقب ، الشعور وإعادة التفكير في كل شيء من جديد. أنا أستمتع بالمنزل ولكني أشعر بالحبس داخل عقلي ، في أفكاري. فهل يساعدني الوقت على تجديد روحي وتجديد أفكاري. صباح الخير على الجميع.
إقرأ ايضا:
وظهرت سلمى ابو ضيف بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت تي شيرت باللون الأسود نصف كم، وهو ما أبرز من تاتو فرعوني قامت برسمه اسف ذراعيها.
وتركت سلمي ابو ضيف شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وقد تركت بعض الخصلات على وجهها، فيما لم تتكشف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه.
وأكملت سلمي ابو ضيف إطلالتها بإرتداء ساعة يد ذهبية، ولم تتكلف في ارتداء باقي الاكسسورات، حيث انها اكتفت بالظهور بملامحها الطبيعية والناعمة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
إقرأ ايضا:
وظهرت سلمى ابو ضيف بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت تي شيرت باللون الأسود نصف كم، وهو ما أبرز من تاتو فرعوني قامت برسمه اسف ذراعيها.
وتركت سلمي ابو ضيف شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وقد تركت بعض الخصلات على وجهها، فيما لم تتكشف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه.
وأكملت سلمي ابو ضيف إطلالتها بإرتداء ساعة يد ذهبية، ولم تتكلف في ارتداء باقي الاكسسورات، حيث انها اكتفت بالظهور بملامحها الطبيعية والناعمة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
The world has literally stopped. The only thing that’s going is time ⏰ .. Somedays I feel anxious and other days I feel hopeful but mainly anxious. Thinking, recessing, anticipation, feeling and rethinking everything all over again. I’m enjoying the house but feeling locked inside of my brain, in my thoughts. So shall the time help me get my soul renewed and my thoughts refreshed. Good morning everyone 🦋 #thoughts