بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها أثناء تواجدها بمدينة باريس الفرنسية.
تألقت سلمى أبو ضيف فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت تنورة جلد اتسمت بتصميمها الغريب و نسقت معها جاكيت فورمال بنفس اللون وتميزت إطلالتها بأنها مصنوعة من القماش الجلد.
وانتعلت سلمى أبو ضيف بوتا متوسط الطول باللون الأبيض، فيما تزينت بأقراط كبيرة متناسقة مع إطلالتها الغريبة.
واعتمدت سلمى أبو ضيف على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مرتكزا على الالوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.