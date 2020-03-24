شريف إكرامي يكشف عن نصيحته لـ صالح جمعة.. وماذا قال لـ كهربا عقب السوبر





وأكد شريف إكرامي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أنه نصح صالح جمعة بالرحيل عن الفريق خاصة في ظل أزمته مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق وقرار الأخير بعدم مشاركته في المباريات.





وأضاف شريف إكرامي أن تصرفات صالح جمعة " غريبه"، مشددا على أنه سبق وان عنفه بهدف نصحه وتوجيهه.









أما عن أحداث مباراة السوبر المصري؛ فأكد أن ما حدث كان أمرا غير مقبول والأمور خرجت عن السيطرة، مشيرا إلى أنه حاول تهدئة الأوضاع والسيطرة على اللاعبين .





وتابع أن ما فعله إمام عاشور نجم الزمالك أمر سيئ، خاصة وأنه تطاول على وليد سليمان نجم الأهلي، رغم فارق العمر الكبير بينهما .





وأكمل أنه تحدث مع محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي، وطالبه بضرورة ضبط النفس، وعدم خلق أزمات، ولكنه شعر أن كهربا غضب من حديثه.

كشف شريف إكرامي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن رأيه في صالح جمعة نجم الفريق، ورأيه في قرب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر.