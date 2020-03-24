بـ البيكنج بودر.. ماسك تنظيف وتفتيح البشرة

يعمل ماسك البيكنج بودر وقشر الموز تفتيح درجة البشرة وتنظيف خلاياها من الدهون والتلوث كما يساعد في الوقاية من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.
نقدم لكم خطوات عمل ماسك البيكنج بودر وطريقة الاستخدام للحصول على بشرة متألقة، وفقا لما أورده موقع "boldsky " .
مكونات ماسك البيكنج بودر:
نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة قشر الموز المهروس
طريقة عمل ماسك البيكنج بودر:
- امزجي المكونات حتى تحصل على عجينة ممزوجة جيدًا.
- ضع هذا الخليط على المناطق المصابة في جميع أنحاء الجلد واترك دعيها لمدة 3-5 دقائق .
- اشطفيها بماء فاتر وربتي "اضغطي" على الجلد بلطف.
- اتبعيها باستخدام مرطب خالي من الزيوت مرة في اليوم للحصول على أفضل النتائج.