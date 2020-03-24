بـ البيكنج بودر.. ماسك تنظيف وتفتيح البشرة

مكونات ماسك البيكنج بودر :

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة قشر الموز المهروس





طريقة عمل ماسك البيكنج بودر:





- امزجي المكونات حتى تحصل على عجينة ممزوجة جيدًا.

- ضع هذا الخليط على المناطق المصابة في جميع أنحاء الجلد واترك دعيها لمدة 3-5 دقائق .

- اشطفيها بماء فاتر وربتي "اضغطي" على الجلد بلطف.