كواليس رحيله عن الأهلي.. وحقيقة غضبه من مجلس الإدارة والخطيب.. ووجهته المقبلة .. تصريحات جريئة لـ شريف إكرامي

أثار قرار شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري الجدل بين جماهير النادي بين مؤيد ومعارض لـقراره خاصة عقب عقد مسؤولو الأهلي لجلسة ودية معه لتنتهي بالموافقة على رحيله بشكل نهائي.

وصرح شريف إكرامي خلال استضافته بـ قناة " أون تايم سبورت " بالعديد من التصريحات الهامة بشأن كواليس رحيله ووجهته المقبلة وأيه في بعض من لاعبي الفريق.

أكد شريف إكرامي ، لاعب النادي الأهلي ، أنه جدد تعاقده مع الأهلي فى موسم 2017؛ لأن النادي له حق، ويجب أن أوفيه، وكانت الظروف وقتها مهيئة وقال إكرامي ، عبر قناة أون تايم ، إن التجديد علي بياض ليس معناه الحديث عن الماديات، مشددا على أن التجديد "على بياض"؛ معناه رغبتي في الاستمرار وبعدها علي الفور يتم التفاوض بشأن الماديات.





وشدد إكرامي ، علي أنه لن ينتقل إلى الزمالك حتى لو تلقى عرضا منه، أنا أهلاوي ولا يجوز تأثر علاقتي مع النادي والجماهير بالانتقال لنادي منافس، هذا الأمر محسوم بالنسبة لي.









وأوضح أنه سينتقل إلى النادي الذي سيتم تقديره فيه بالشكل المناسب، ويحصل فيه على فرصة المشاركة.





وتابع شريف إكرامي ، تصريحاته ، انه يجلس على دكة الاحتياط في أكبر نادي في مصر، لا يجوز ترك الدكة حتى أجلس في دكة أخرى، أريد المشاركة وأتدرب بشغف وحماس.





وكشف شريف إكرامي عن رأيه في صالح جمعة نجم الفريق، ورأيه في قرب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر وأكد شريف إكرامي أنه نصح صالح جمعة بالرحيل عن الفريق خاصة في ظل أزمته مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق وقرار الأخير بعدم مشاركته في المباريات.





وأضاف شريف إكرامي أن تصرفات صالح جمعة " غريبه"، مشددا على أنه سبق وان عنفه بهدف نصحه وتوجيهه.









ما عن أحداث مباراة السوبر المصري؛ فأكد أن ما حدث كان أمرا غير مقبول والأمور خرجت عن السيطرة، مشيرا إلى أنه حاول تهدئة الأوضاع والسيطرة على اللاعبين .





وتابع أن ما فعله إمام عاشور نجم الزمالك أمر سيئ، خاصة وأنه تطاول على وليد سليمان نجم الأهلي، رغم فارق العمر الكبير بينهما .





وأكمل أنه تحدث مع محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي، وطالبه بضرورة ضبط النفس، وعدم خلق أزمات، ولكنه شعر أن كهربا غضب من حديثه.





وكشف شريف إكرامي عن وجهته المقبلة بعد قرار الرحيل عن القلعة الحمراء وأكد إكرامي ، أنه لم يدخل فى مفاوضات مع اى نادي فى الفترة الحالية، لأنه احترم الأهلي و"كنت أعلم أن هناك جلسة معي في هذا الشهر، ولم يكن هناك نقاش معي حول التراجع في قرار رحيلي".





وشدد إكرامي، على انه تلقي أكثر من عرض وليس من بيراميدز فقط، وسوف أعلن عن وجهتي المقبلة في الوقت المناسب.





وتابع إكرامي تصريحاته، انه ليس لاعب ناشئ وله استقلالية في الفريق، وكابتن الخطيب لم يتحدث معي، والاتجاه في النادي كان إني أرحل، وشعرت إن رؤيتي كانت صحيحة.





وكشف شريف إكرامي ، عن السبب الحقيقي وراء قرار رحيله عن القلعه الحمراء وأكد إكرامي، أنه قرر الرحيل من شهر فبراير بعد الميركاتو الشتوي، مشددا على أنه مفيش مسئول داخل النادي تحدث معي بشأن التجديد".





وتابع، "اجتمعت بعد ذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأخبرني كان يجب أن تصارحنا بأنك تنوي الرحيل، وأنا أرى إنه ليس من الجيد أن أضع نفسي في ذلك الموقف وأن أسأل النادي هل تريد بقائي أم لا".





وواصل: أن "ملف تجديد اللاعبين الكبار لم يدار بشكل جيد لا ينبغي أن تمر فترة انتقالات أخيرة أصبح بعدها حرا دون أن يتحدث معي أي شخص، شعرت أن ذلك تلميح بعدم بقائي".





وأكد اكرامي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق كان ضد قرار رحيله عن النادي، مشيرًا إلى أنه سيُعلن وجهته المقبلة في الوقت المناسب.





وقال شريف إكرامي: "قضيت فترة طويلة لإتخاذ قرار رحيلي عن الأهلي، والقرار كان الأنسب بالنسبة لي".





وأكمل: "لم أذهب للحديث مع الإدارة لأن الذي يربطني بالإدارة هو العقود واللوائح، أنا لم ألعب مع الأهلي لمدة عامين، لعبت تحديدًا 14 مباراة في 24 شهرًا".