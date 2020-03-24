ألمانيا تعلن ارتفاعا جديدا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات إلى 114 حالة، إضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى 27436 حالة بفيروس كورونا المستجد.





ووافقت ألمانيا على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.





وقال وزير المالية أولاف شولتس إن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل ”كل ما نملك“ للحد من تأثير فيروس كورونا.





وقال شولتس للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير:”إن تلك حزمة كبيرة للغاية تتضمن إجراءات كثيرة، مضيفا أن ألمانيا ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة.











