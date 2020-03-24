AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تعلن ارتفاعا جديدا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات إلى  114 حالة، إضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى  27436 حالة بفيروس كورونا المستجد. 

ووافقت ألمانيا على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.

وقال وزير المالية أولاف شولتس إن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل ”كل ما نملك“ للحد من تأثير فيروس كورونا.

وقال شولتس للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير:”إن تلك حزمة كبيرة للغاية تتضمن إجراءات كثيرة، مضيفا أن ألمانيا ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة.



 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تدرس قرارا حاسما ضد الصين بسبب كورونا

ألمانيا: رفع توقعات النمو الاقتصادي في العام الحالي

ألمانيا: نصف تريليون يورو للشركات المتضررة من فيروس كورونا

وزير ألماني يتعهد باستخدام البازوكا للتصدي لفيروس كورونا

بسبب كورونا.. ألمانيا تستدعي الاحتياط وتعلن تأهب الجيش

وزير المالية الألماني: نعد ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو

ترشيحاتنا

عبير فؤاد: 4 أبراج الأكثر ضررا فى زمن كورونا.. انتبهوا لصحتكم

في عيد ميلاد ميسرة.. عمرها الحقيقي وسر عدم إنجابها

أبناء المصري الثاني المتوفى بـ كورونا في إيطاليا يصابون بالفيروس

طلعت يوسف ينتقد إدارة النادي الأهلي لهذا السبب

ألمانيا تعلن ارتفاعا جديدا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

شريف إكرامي يكشف عن نصيحته لـ صالح جمعة.. وماذا قال لـ كهربا عقب السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نادية الجندى في عيد ميلادها

لحماية أسرتك من فيروس كورونا .. 5 نصائح ضرورية لتطهير وتعقيم المنزل

فى عيد ميلاد نادية الجندي.. 20 صورة تبرز إطلالاتها الجريئة