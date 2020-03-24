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أخبار العالم

حائز على نوبل.. إصابة رئيس فنلندا السابق بـ كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:55 ص
رئيس فنلندا السابق
رئيس فنلندا السابق
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شيماء مصطفى
أعلنت فنلندا اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق مارتي أهتيساري، مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقًا لوكالة "رويترز" البريطانية، ذكر مكتب الرئيس أن نتائج تحاليل أهتيساري ـــ الذي فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2009 ـــ أثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد يومين من تأكد إصابة زوجته بالفيروس.

وأكد المكتب في بيان أن أهتيساري في حالة جيدة بالنظر إلى وضعه.

وحصل أهتيساري، البالغ من العمر 82 عامًا، وترأس فنلندا من 1994 إلى 2000، على جائزة نوبل للسلام لمساهمته الطويلة في جهود السلام.

وسجلت فنلندا 700 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فضلا عن وفاة واحدة فقط.
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