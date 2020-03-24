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أخبار العالم

صديق كورونا.. الشرطة الهندية تتخذ إجراء ضد من يكسر الحظر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:33 م
الشرطة الهندية تتخذ
الشرطة الهندية تتخذ إجراء غريبا مع من يكسر الحظر
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شيماء مصطفى
شددت الشرطة في الهند من إجراءاتها ضد المواطنين، خاصة مع فرض الحظر والإغلاق الكامل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، استخدمت الشرطة الهندية في مدينة ميروت، طريقة جديدة مع المواطنين الذين يكسرون الحظر، وذلك بنشر صورهم على موقع "تويتر"، وكتابة عبارة "أنا صديق لفيروس كورونا" أو "أنا عدو المجتمع".

وأكد اكيليش نارايان سينج المسؤول بشرطة ميروت أن هذا الإجراء يتم إتباعه مع كل المواطنين الذين لا يلتزمون بأوامر الحظر المفروض، فيتم تصويرهم ونشر صورهم على تويتر لانتهاكهم الإغلاق.

وكانت الهند، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا.

وأغلقت السلطات الهندية أمس، الاثنين، العاصمة الهندية نيودلهي ومدنا أخرى في البلاد إغلاقا تاما؛ في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما فرضت حظرا على ملايين المواطنين بأنحاء العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الاخرى، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11 بالمئة.

وأصدرت السلطات توجيهات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بموجب قانون الأوبئة لعام 1897. وأطلقت في العاصمة الوطنية دلهي عملية مراقبة واسعة النطاق لـ 35000 مواطن عائد من الخارج.
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