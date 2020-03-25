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اقتصاد

كيف تعاملت إحدى شركات العقارات الكبرى بمصر مع فيروس كورونا؟

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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أحمد عبد القوى

أعلنت إحدى شركات  الاستثمار العقاري الكبرى العاملة بمصر، تطبيقها جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية في جميع مشروعاتها واتباعها لأقصى معايير الوقاية والسلامة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وارشادات الحكومة المصرية، ووضع خطط تتسق مع قرارات الدولة، حرصًا منها على الحفاظ على صحة عملائها والمجتمع بشكل عام.


ومن جانبه أشار المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الى أننا ندرك أن مسؤوليتنا تتخطى دورنا تجاه عملائنا وموظفينا ومساهمينا بل تشمل كذلك صحة وحياة المجتمعات التي نخدمها، فدورنا كمطور عقاري يتجاوز بناء وتطوير مجتمعات عقارية. يجب علينا الوفاء بمسؤليتنا المجتمعية وحجم تأثير أعمالنا على بيئتنا المحلية التي تمس حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء مصر، نحرص في "ماونتن فيو" على تعزيز وتوفير كافة سبل السلامة والأمان وإحداث تأثير إيجابي على الساكنين والموظفين والمجتمعات وإسناد الجهود الوطنية في مواجهة فيروس كورونا.


تقوم "الشركة بتعقيم وتطهير جميع قطاعات و مباني المشروعات والتأكيد على إرتداء العاملين الكمامات والقفازات بشكل دائم.

 


وحرصًا من الشركة على التقليل من الإختلاط والتجمعات وبالتالي من فرص انتشار العدوى، تم إغلاق ساحات ألعاب الأطفال وحمامات السباحة والحمامات العامة، وتعليق كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية في جميع المشروعات إلى حين إشعار آخر، وتأجيل جميع الأعمال الإنشائية في المشروعات التي يتواجد بها سكان. ذلك بالإضافة إلى تطبيق نظام ساعات العمل المرنة، ليعمل كل الموظفين من المنزل.

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