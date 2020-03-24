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محافظات

لمواجهة كورونا .. نقابة المهندسين بالقليوبية تغلق فروعها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أعلنت نقابة المهندسين بالقليوبية غلق فرعى النقابة بشبرا الخيمة وبنها بدءا من غدا الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل وذلك فى إطار التداعيات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث تم منح العاملين بالنقابة إجازة تبدا من غد وحتى 4 أبريل المقبل.

وأوضحت النقابة انه يتم العمل فقط طوال هذه المدة بقسم الرعاية الصحية حيث يتواجد الموظف المختص فقط من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ 3 مساء يوميا وذلك نظرا لمد فترة تجديد اشتراك الرعاية الصحية حتى 31 مارس الجاري.

وكانت محافظة القليوبية قد اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فى اعمال حملة تطهير مديريات الطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم وعدد من المدارس بمدينة بنها ، كما شارك المحافظ فى اعمال رش الشوارع الرئيسية بالمحافظة لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار عمليات التعقيم والتطهير الكامل لكافة المنشآت والمصالح والمديريات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الهجان على ضرورة المتابعة اليومية من رؤساء المدن وتكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بأعراض المرض ومخاطره وكيفية الوقاية منه.

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